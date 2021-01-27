Германия планирует полностью приостановить международное авиасообщение

Власти Германии могут принять решение о полной остановке международного авиасообщения. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, сообщает DW .

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Он отметил, что такая мера может быть принята в связи с распространением в мире новейших штаммов коронавирусной инфекции. Зеехофер также не исключил новых ограничений для въезжающих в страну иностранных граждан.

Он пояснил, что вводить новые усиленные меры безопасности вынуждает угроза, которую несут в себе мутации.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель объявила, что не поддерживает идею полного запрета на путешествия, но потребовала ограничить туризм.