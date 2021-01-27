COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 случай, умерли 10 человек

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 случай COVID-19, скончались десять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2143 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 выросло вдвое. Накануне впервые с первой декады ноября 2020 года суточное число заболевших составило меньше одной тысячи — 847.

Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 241 133, умерли 1678 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 227 068 человек.

За минувшие сутки выполнено 15 666 тестов на коронавирус, что почти в два раза больше, чем днем ранее (всего — 4 399 367).

26 января председатель правительства России Михаил Мишустин в Москве на переговорах с белорусской делегацией во главе с премьер-министром Романом Головченко сообщил, что на территории Беларуси создается совместное производство вакцины против коронавируса.

«Хотел бы также особо отметить наши совместные меры по борьбе с коронавирусом. 4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, и в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Беларуси», — цитирует Мишустина пресс-служба российского правительства.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Михаил Мишустин Роман Головченко

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