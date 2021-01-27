Amnesty International: мировое сообщество должно принять все возможные меры для обеспечения правосудия в Беларуси

Власти Беларуси используют систему правосудия для преследования жертв пыток, а не виновных в их применении, в рамках широкомасштабного и жестокого подавления протестного движения. Об этом, по информации БелаПАН , говорится в новом докладе правозащитной организации Amnesty International по Беларуси.

Фото: en.mercopress.com.

В докладе «Вы не люди. Гарантированная государством безнаказанность и беспрецедентное милицейское насилие в отношении мирных протестующих» правозащитники назвали попытки добиться правосудия внутри Беларуси «безнадежными» и призвали международное сообщество предпринять активные шаги для обеспечения правосудия для жертв и привлечения к ответственности виновных.

Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс отметила, что с начала протестов после выборов в Беларуси правозащитные группы «собрали доказательства пыток сотен мирных демонстрантов и задокументировали гибель по меньшей мере четырех человек». «Мы неоднократно призывали власти провести реальные расследования, чтобы привлечь виновных к ответственности, но на это мало надежды, так как система не только гарантирует анонимность милиции, но и поощряет запугивание и дальнейшее насилие в отношении жертв и свидетелей», — подчеркнула она.

По словам Стразерс, полная неспособность судебной системы Беларуси взять ситуацию под контроль означает, что правосудие теперь должно осуществляться на международном уровне. «Правительства, международные и региональные организации должны использовать все свои рычаги давления на власти Беларуси, чтобы положить конец такому посягательству на права человека. Мы также настоятельно призываем международное сообщество принять все возможные меры для обеспечения правосудия в Беларуси», — сказала она.

«Хотя власти Беларуси признали, что с начала демонстраций в августе 2020 года было подано более 900 жалоб на злоупотребления со стороны милиции, в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела, — говорится в докладе. — В то же время были возбуждены сотни уголовных дел в отношении мирных демонстрантов, многие из которых стали жертвами пыток и жестокого обращения».

В подготовленном Amnesty International докладе содержатся «документальные свидетельства того, как мирных демонстрантов массово арестовывали и подвергали пыткам, раздевали догола, безжалостно избивали, заставляли находиться в согнутом или стоячем положении на протяжении долгого времени, лишали еды, питьевой воды или медицинской помощи на протяжении нескольких дней».

В документе приводятся истории и свидетельства конкретных людей, которые были задержаны 9—12 августа и прошли через изоляторы временного содержания.

«Точное число произвольно задержанных протестующих, прошедших через Окрестина и другие изоляторы по всей Беларуси, остается неизвестным. Но на начало декабря 2020 года оно уже превысило 27 тысяч человек, по данным верховного комиссара ООН по правам человека. С тех пор произвольные аресты не прекращаются», — подчеркивается в докладе.

Там также отмечается, что помимо репрессий те, кто подал заявления на злоупотребления со стороны сотрудников силовых органов, «сталкиваются с бюрократическими преградами, тактикой проволочек и явными препятствиями со стороны системы, призванной отбить охоту жаловаться и запугать их, а также признать недействительными и отклонить жалобы и доказательства».

«Вместо того чтобы обеспечить преследование лиц, подозреваемых в нарушении прав человека, Генпрокуратура Беларуси 28 октября 2020 года сообщила, что в отношении протестующих возбуждено 657 уголовных дел, причем более 200 человек уже обвиняются в массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников милиции. Организации гражданского общества задокументировали десятки дел против мирных демонстрантов, возбужденных по политически мотивированным, сфабрикованным обвинениям», — подчеркивает Amnesty International.

В докладе также содержится ряд рекомендаций для белорусских властей. Среди них — немедленное и безоговорочное освобождение всех лиц, задержанных исключительно за осуществление своих прав человека, включая право на свободу мирных собраний и выражение мнений.

Белорусским властям также рекомендовано «прекратить практику запрета и разгона мирных уличных собраний; положить конец применению полицией незаконной, чрезмерной и произвольной силы, включая ее применение против участников протеста и случайных прохожих на улицах, а также лиц, взятых под стражу; немедленно прекратить применение пыток и других видов жестокого обращения сотрудниками правоохранительных органов, включая физическое и иное насилие, а также практику содержания людей в условиях, приравниваемых к жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, включая отказ в необходимой медицинской помощи, лишение пищи, воды и сна, переполненность камер содержания под стражей».

Минск также призывают «принять все меры для прекращения незаконных убийств сотрудниками правоохранительных органов, включая предполагаемые внесудебные казни, или неизвестными вооруженными лицами, провести немедленное, беспристрастное и эффективное расследование всех предполагаемых убийств.

Также рекомендовано оперативно, эффективно и беспристрастно расследовать все утверждения о пытках и других видах жестокого обращения с целью выявления и привлечения виновных к ответственности.