Тихановская назвала реакцию Запада на события в Беларуси «слишком скромной»

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По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, реакция Европейского союза и США должна быть «смелее и сильнее», чтобы она могла помочь положить конец правлению Александра Лукашенко.

Выступая на онлайн-мероприятии с участием нескольких министров иностранных дел ЕС, политик призвала ЕС ускорить утверждение четвертого пакета санкций в отношении сторонников Лукашенко.

Она также призвала провести международное расследование нарушений прав человека и признать ответственных террористами.

«Международная реакция все еще слишком скромна», — приводит «Голос Америки» слова Тихановской.
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Тэги: санкции против Беларуси Персона: Светлана Тихановская

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