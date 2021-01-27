Тихановская назвала реакцию Запада на события в Беларуси «слишком скромной»

По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, реакция Европейского союза и США должна быть «смелее и сильнее», чтобы она могла помочь положить конец правлению Александра Лукашенко.

Выступая на онлайн-мероприятии с участием нескольких министров иностранных дел ЕС, политик призвала ЕС ускорить утверждение четвертого пакета санкций в отношении сторонников Лукашенко.

Она также призвала провести международное расследование нарушений прав человека и признать ответственных террористами.

«Международная реакция все еще слишком скромна», — приводит «Голос Америки» слова Тихановской.