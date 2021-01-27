Директора и издателя брестского интернет-журнала «Бинокль» и ее мужа отпустили после опроса в КГК

Директора и издателя брестского интернет-журнала «Бинокль» и ее мужа отпустили после опроса, проведенного накануне в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщается на сайте издания.

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«Следственная проверка собранных фактов и материалов может длиться до трех месяцев, потом на основании этой проверки будут решать, заводить дело или нет. Изъяли очень много документов, девять компьютеров и два телефона», — говорится в сообщении.

26 января в квартире издателя «Бинокля» прошел осмотр по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере. Были изъяты ноутбуки, флеш-карты, телефоны и печати. Был проведен также осмотр квартиры директора «Бинокля».

Также были изъяты документы и техника в офисе компании супруга издателя.

На сайте журнала отмечалось, что проверка проводится в отношении нескольких юрлиц, связанных с семьей издателя.