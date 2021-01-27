СК расследует дела о взятках на МТЗ, БелАЗе, МЗКТ и ряде других предприятий

Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета расследует уголовные дела о взятках в отношении должностных лиц крупных промышленных предприятий, сообщает пресс-служба СК.

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По данным следствия, руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» 22—23 декабря получили от представителя российского субъекта хозяйствования взятки в размере от 50.000 до 250.000 российских рублей (от 1.700 до 8.500 белорусских рублей) за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

По предварительной информации, вознаграждение выплачивалось за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе имеющей технические отклонения, говорится в сообщении ведомства.

Уголовные дела возбуждены 24 декабря. Задержаны семь работников предприятий. Все они признали факт получения денег и сотрудничают со следствием. К пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двум — залог. Расследование продолжается, отметили в СК.