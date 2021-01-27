В милицию поступило сообщение о минировании двух белорусских вузов

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По данным столичной милиции сегодня днем правоохранителям поступила информация о минировании Минского государственного лингвистического университета (улица Захарова, 21)  и Белорусского государственного университета (проспект Независимости, 4).

Фото носит иллюстративный характер

В настоящее время в вузах работают представители специальных и экстренных служб.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание», — сообщают правоохранители.
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Тэги: лжеминирование МГЛУ БГУ

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