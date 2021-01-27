Снежный циклон «Ларс» обесточил в Беларуси более 2.200 населенных пунктов

Из-за прохождения снежного циклона «Ларс» в Беларуси за минувшие сутки было обесточено более 2.200 населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба ГПО «Белэнерго», основной удар циклона пришелся на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую области.

На 6 часов утра 27 января электроснабжение восстановлено в 1.800 населенных пунктах, работы по устранению технологических нарушений ведутся в 402.

«В непростых погодных условиях аварийные бригады до глубокой ночи восстанавливали нарушенное в населенных пунктах электроснабжение, где позволяла техническая возможность и условия безопасности, работы велись всю ночь. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены специальной техникой», — отметила пресс-служба.

К восстановительным и ремонтным работам суммарно были привлечены 1.400 человек и 450 единиц техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.

Как предупреждает Белгидромет, днем 27 января в отдельных районах республики вновь ожидается мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.