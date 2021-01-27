За год количество белорусских  работников сократилось на 30,2 тысячи

В белорусской экономике в декабре 2020 года было занято 4 млн 303,3 тыс. человек, следует из данных Национального статистического комитета. Годом ранее, в декабре 2019-го, этот показатель составлял 4 млн 333,5 тыс.

Таким образом, за год количество занятых сократилось на 30,2 тыс.

В четвертом квартале 2020 года в Беларуси вырос уровень фактической безработицы, свидетельствуют итоги проведенного Национальным статистическим комитетом выборочного обследования домашних хозяйств.

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) составил 67,9%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 4,1% численности рабочей силы. Фактическая безработица в третьем квартале составляла 4%, уровень занятости — 68,2%.

По данным Белстата, в декабре 2020 года численность уволенных работников составила 48.121, принятых на работу — 41.454. Соотношение принятых и уволенных — 86,1%. Наибольшее число уволенных пришлось на промышленность — 10.509 человек (соотношение — 88%), затем следуют: торговля — 7.535 (111,7%), образование — 5.163 (86,5%), здравоохранение и социальные услуги — 4.193 человека (82,1%), строительство — 3.839 (62,7%).

Эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией, а также с оттоком рабочей силы за границу.