Исследователи назвали три основные признака, указывающие, что человек перенес COVID-19

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Исследователи установили признаки, на основании которых можно с уверенностью сказать, что человек перенес коронавирусную инфекцию.

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Как отмечается, даже бессимптомное течение этого заболевания может со временем проявиться наличием характерных признаков, подтверждающих перенесенный недуг, пишет med-heal.ru.

Одышка. Чаще всего ее появлению предшествует формирование рубцов на легких. Из материалов исследования, опубликованных на страницах журнала Lancet следует, что среди 55 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме, у 60% появилась одышка спустя три месяца после лечения. Исследование легких при помощи КТ показало наличие изменений легочной ткани у почти 70% исцелившихся от COVID-19.

Артралгия. Болевые ощущения в области суставов, по данным издания, характерны для почти 15% пациентов, переболевших новым коронавирусом.

Миалгия. Коронавирус нового типа может поражать не только легочную, сердечную, но и мышечную ткань, а так же сухожилия. Повреждение мышечных волокон в долгосрочной перспективе проявляется появлением болевых ощущений в области мышц и сухожилий.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: здоровье коронавирус COVID-19

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