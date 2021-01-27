Исследователи назвали три основные признака, указывающие, что человек перенес COVID-19
Исследователи установили признаки, на основании которых можно с уверенностью сказать, что человек перенес коронавирусную инфекцию.
Как отмечается, даже бессимптомное течение этого заболевания может со временем проявиться наличием характерных признаков, подтверждающих перенесенный недуг, пишет
Одышка. Чаще всего ее появлению предшествует формирование рубцов на легких. Из материалов исследования, опубликованных на страницах журнала Lancet следует, что среди 55 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме, у 60% появилась одышка спустя три месяца после лечения. Исследование легких при помощи КТ показало наличие изменений легочной ткани у почти 70% исцелившихся от COVID-19.
Артралгия. Болевые ощущения в области суставов, по данным издания, характерны для почти 15% пациентов, переболевших новым коронавирусом.
Миалгия. Коронавирус нового типа может поражать не только легочную, сердечную, но и мышечную ткань, а так же сухожилия. Повреждение мышечных волокон в долгосрочной перспективе проявляется появлением болевых ощущений в области мышц и сухожилий.