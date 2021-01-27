Атмосферные фронты от циклона накроют страну

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В среду, 27 января, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории Беларуси на Псковщину.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег). В отдельных районах налипание мокрого снега.

Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный до порывистого.

Погода в регионах:

  • Брест -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 6-11 м/с);
  • Гомель -1..+1°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 6-11 м/с);
  • Гродно 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев 0..-2°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск -1..+1°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с.

Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности
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Тэги: погода

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