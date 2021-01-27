Атмосферные фронты от циклона накроют страну
В среду, 27 января, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории Беларуси на Псковщину.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег). В отдельных районах налипание мокрого снега.
Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный до порывистого.
Погода в регионах:
- Брест -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 6-11 м/с);
- Гомель -1..+1°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 6-11 м/с);
- Гродно 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев 0..-2°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск -1..+1°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с.
Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями