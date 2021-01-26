Медики советуют переболевшим коронавирусом не вакцинироваться

Людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, медицинское сообщество не советует прививаться от COVID-19, сообщила российский терапевт Ирина Ярцева.

Фото: medikforum.ru.

В эфире НСН медик заявила, что в этом сезоне переболевшим коронавирусом людям не нужно вакцинироваться. По словам Ярцевой, имеющиеся данные свидетельствуют, что в организме после перенесенного ковида достаточно хорошо формируется клеточный иммунитет.

«Медицинское сообщество не советует вакцинироваться переболевшим», — заметила специалист.

Также Ярцева добавила, что иммунитет разных пациентов после инфекции «работает» в индивидуальном режиме: кому-то он обеспечивает защиту считанные месяцы, кому-то – год. В любом случае организм запоминает механизм выработки антител, и при столкновении с инфекцией синтезирует их.

Недостаточно высокий уровень антител после болезни отнюдь не является показателем слабости иммунной системы, подчеркнула медик.

«Иммунная система сама решает, в какой момент ей поддерживать выработку антител, а в какой можно немножко расслабиться. Если у кого-то небольшое количество антител, то это не значит, что организм будет не способен их выделить при повторном столкновении с коронавирусом», — пояснила специалист.