ЕС приветствовал решение Лосика прекратить голодовку и призвал освободить всех политзаключенных в Беларуси

Европейский союз приветствовал решение блогера Игоря Лосика прекратить голодовку и призвал белорусские власти освободить всех политзаключенных, передает БелаПАН .

Жозеп Боррель. Фото: spring96.org.

«Рад слышать, что Игорь Лосик прекратил 42-дневную голодовку. Надеюсь на его быстрое восстановление. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить его и всех политзаключенных, журналистов и всех задержанных за мирные протесты в поддержку перехода к демократии под руководством народа», — написал в «Твиттере» верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Создатель популярного телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик голодал в жодинской тюрьме, протестуя против обвинений в свой адрес. В последние недели, по информации адвоката, состояние его здоровья ухудшилось: появились проблемы с артериальным давлением, шум в голове.

25 января через адвоката Лосик передал, почему решил остановиться: «Я не принимал пищу больше сорока дней и чувствую в себе силы и возможности продержаться еще. Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым».

Лосик отметил, что ему известно о тех, кто голодает вместе с ним на свободе. «Я не могу взять на себя такой большой груз ответственности, не хочу, чтобы за мой осознанный выбор страдали другие. Читая все ваши просьбы в письмах, я понял, что просто не могу расстраивать и заставлять волноваться свою семью и всех вас», — заявил он.

По словам Лосика, голодовка была вынужденным шагом. «У меня никогда не было желания как-то выделяться, я не хотел публичности. Я хотел просто спокойно жить и растить свою дочку. Но меня вынудили пойти на эту крайнюю меру. Меня арестовали задолго до выборов, и я не представлял, не осознавал тех кардинальных изменений, которые произошли за последние полгода. Из тюрьмы это не так заметно. Я понял, что могу на вас положиться, потому что у вас все получится. Теперь я в этом абсолютно уверен. Вам не чужды сострадание и солидарность, а им плевать на мучения сотен семей, детей, на человеческие жизни. Вы не подведете. Сейчас такие времена, когда нет неправильных решений, есть поступки», — уверен он.

Блогер поблагодарил всех за поддержку и добавил, что своим поступком привлек внимание к положению с политическими заключенными в стране. «Сейчас о нас всех говорят громко и на всех возможных площадках требуют освобождения невинно арестованных и осужденных. Это немало. Надеюсь, что с прекращением моей голодовки тема политических заключенных не уйдет из общественной повестки. Еще раз всем спасибо за поддержку и солидарность», — сказал Лосик.

Его решение прокомментировала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская: «Игорь Лосик остановил голодовку. Я поддерживаю его в этом решении и продолжаю настаивать на немедленном освобождении всех политзаключенных».

Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года, признан политзаключенным белорусскими правозащитниками. Его обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).