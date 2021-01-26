Критиковавший власти главный внештатный инфекционист Минска Никита Соловей лишился своей должности

Главный внештатный инфекционист Минска Никита Соловей с 26 января освобожден от своей должности. Вместо него к обязанностям приступил замглавврача Городской клинической инфекционной больницы Минска Святослав Вельгин.

Никита Соловей. Фото 24health.by.

Никита Соловей не раз высказывался с критикой в адрес властей в связи с насилием в отношении инакомыслящих, нежеланием идти на подлинный диалог. А в ноябре минувшего года медик объявил о присоединении к Координационному совету (КС) по урегулированию политического кризиса в стране.

«Я присоединился к Координационному совету, так как считаю, что в настоящий момент в Республике Беларусь наблюдается кризис общественного доверия к действующим органам власти, — говорилось в заявлении медика, которое было размещено в телеграм-канале КС. — Данный кризис, в сочетании с проблемой пандемии COVID-19, существенно сказывается на состоянии гражданского общества, экономики, системы здравоохранения, образования и других сферах нашей жизни. Эскалация насилия и попрание базисных прав человека приводят к всё большему расколу между членами белорусского общества».

«Моя цель — помочь Республике Беларусь наиболее безболезненно выйти из сложившейся кризисной ситуации с использованием моих профессиональных знаний и компетенций в сфере здравоохранения и образования», — заявил Никита Соловей.

Еще ранее он резко прокомментировал слова председателя Совета Республики Натальи Качановой, которая раскритиковала протестующих врачей.

10 ноября во время видеоконференции с руководителями медучреждений Кочанова выразила недоумение по поводу того, что медики выходят на акции протеста. Чиновница призвала их решать проблемные вопросы на «диалоговых площадках», а также заявила: «Диалога на улицах не будет».

«Диалог, Наталья Ивановна, будет там, где этого захочет народ Беларуси», — написал в «Фейсбуке» Никита Соловей.

«Госпожа Кочанова! Надеюсь, такое обращение будет привычным от рабов? Ведь именно так нас, врачей, воспринимают сейчас чиновники и администраторы, считая, что лечить мы обязаны всех и всегда, а вот высказать свою позицию, защитить своих незаконно задерживаемых коллег, да просто постоять возле своих больниц, подчеркну, вне рабочего времени, в выходной день, мы, конечно, не можем, — пишет медик. — За это нас надо паковать, избивать и в тюрьмы помещать. Обязанности есть, прав никаких нет.

Никита Соловей — автор более 80 научных публикаций, член Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ECSMID), Европейской академии неврологии (EAN), Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной терапии (МАКМАХ), Балтийской сети по преодолению антибиотикорезистентности (BARN).

Главным внештатным специалистом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям Никита Соловей был с декабря 2016 года.

Теперь он остается на должности доцента кафедры инфекционных болезней Белгосмедуниверситета.