Отказавшийся собирать подписи за Лукашенко экс-директор завода получил 4,5 года тюрьмы по обвинению в получении взятки
Бывший директор комбикормового завода в поселке Россь Волковысского района Гродненской области Георгий Дедюшко получил 4,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима за взятку в крупном размере (20,1 тыс. рублей). Приговор оглашен 25 января в суде Волковысского района.
Как сообщили
52-летнего Дедюшко обвинили в получении взяток от партнеров из организации «Зерновые традиции» за обеспечение своевременной отгрузки кормов в необходимом количестве.
Дедюшко себя виновным не признал.
Его жена Майя Дедюшко ранее заявила, что дело мужа может быть связано с политической позицией мужа: он не заставлял своих сотрудников оставлять подписи за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Вместе с женой директор участвовал в предвыборных митингах Светланы Тихановской и мирных акциях протеста.
В семье Дедюшко шесть детей, из них четверо несовершеннолетних, младшему один год. Семья живет на детское пособие.