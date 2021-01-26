Ученые НАН Беларуси вместе с коллегами из Минздрава занимаются разработкой отечественной вакцины против COVID-19

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Ученые организаций Национальной академии наук (НАН) Беларуси вместе с представителями Министерства здравоохранения занимаются разработкой отечественной вакцины против COVID-19, сообщил на пресс-конференции 26 января в Минске главный ученый секретарь НАН доктор химических наук Андрей Иванец.

 

Фото: Globallookpress.com.

 

«Наши ученые активно совместно с коллегами и из Минздрава приступили к выполнению поручения главы государства по разработке отечественной вакцины против коронавируса», — сказал представитель НАН.

Во время посещения 4-й городской клинической больницы Минска 14 декабря прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может наладить производство собственной вакцины от коронавируса. «Почему я не исключаю производства собственной? Я убежден, что эта зараза останется с нами навсегда. Поэтому нам нужна будет вакцина. И не только сегодня-завтра, но и послезавтра, — сказал Лукашенко. — Если мы научимся производить сами, получим опыт, значит, у нас будут хорошие специалисты, ученые, хорошие медики, и здравоохранение таким образом будет развиваться. Вообще биотехнологии — это большая перспектива».

Посещая на следующий день Могилевскую областную клиническую больницу, Лукашенко вернулся к теме: «Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины». «Убежден, что мы от коронавируса никуда не денемся. Он останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. <…> Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении», — сказал он.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: разработка отечественной вакцины коронавирус Персона: Андрей Иванец Александр Лукашенко Город: Минск

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