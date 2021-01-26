Судят бывшего студента БГУИР, которого обвиняют в срыве занятий — призывал присоединиться к забастовке

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В суде Советского района Минска 26 января началось рассмотрение уголовного дела Артема Винокурова — бывшего студента третьего курса факультета компьютерных систем и сетей БГУИР.

Винокурова обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, которые сорвали учебный процесс в университете. Процесс ведет судья Марина Федорова.

Речь идет об инциденте утром 26 октября — в этот день в Беларуси сторонниками перемен была объявлена всеобщая забастовка.

Как утверждает обвинение, группа студентов БГУИР, в том числе Винокуров, заходили в учебные аудитории и призывали студентов поддержать забастовку.

Выступивший в суде в качестве свидетеля декан факультета информационных технологий и управления Леонид Шилин заявил, что как такового срыва занятий в тот день не было.

«Если и были сорваны занятия, то максимум минут на десять. И студентов, которые бы ушли по призыву присоединиться к забастовке, я не видел», — рассказал Шилин, сообщает Радыё Свабода.

Декан факультета информационных технологий и управления Леонид Шилин

Два преподавателя университета, в чьи учебные аудитории в тот день заходила группа активных студентов, также в суде заявили, что срыва занятий не было.

Артем Винокуров признан политзаключенным.

 

 

Фото Вадима Замировского
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Тэги: БГУИР всеобщая забастовка Персона: Артем Винокуров Марина Федорова

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