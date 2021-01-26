На среду объявлено штормовое предупреждение

Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщили синоптики, ночью и утром в большинстве районов страны сохранится ветер порывами 15-20 м/с (в некоторых местах до 21-23 м/с).

При порывистом ветре спсатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).