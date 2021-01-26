Лукашенко поставил задачи новому главе КГК

Александр Лукашенко поручил Комитету государственного контроля и дальше «действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства». Об этом он заявил 26 января, назначая на должность главы ведомства Василия Герасимова, сообщает пресс-служба Лукашенко.

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«У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа. И деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что перед КГК стоят и классические задачи в плане контроля над расходованием бюджетных средств и в сфере распоряжения госсобственностью. «Особенно собственность. Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов. У нас очень много долгостроев. Конечно, значительно меньше, чем это было пять лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета госконтроля на учет эту государственную собственность и привести в порядок», — обратился Лукашенко к Герасимову.

По его словам, в бюджете также необходим «жесточайший контроль за расходованием денежных средств». «Нужно избавиться от всяких финансовых мероприятий, без которых мы можем обойтись на сегодняшний день. А их немало. Об этом мы говорили на последнем совещании (с руководством Совета министров 21 января. — прим. пресс-службы.)», — подчеркнул Лукашенко.