В Беларуси зарегистрировано почти 240 тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 847 случаев COVID-19 , скончались десять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 754 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, впервые с первой декады ноября 2020 года за сутки выявленное количество новых случаев COVID-19 составило меньше одной тысячи. 25 января новых заболевших было 1.024.

Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 239.482, умерли 1.668 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 224.925 человек.

За минувшие сутки выполнено 8.436 тестов на коронавирус (всего — 4.383.701).