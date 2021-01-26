Лукашенко нашел новую работу бывшему вице-премьеру

Александр Лукашенко 26 января согласовал назначение Игоря Ляшенко новым руководителем ОАО «Гродно Азот», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Фото: «Вестник Белнефтехима»

Предыдущий генеральный директор предприятия Игорь Бобырь руководил им с 21 ноября 2017 года.

Игорь Ляшенко родился 5 ноября 1974 года, учился на экономическом факультете Гомельского государственного университета, после окончания которого с 1997 года работал на Гомельском химическом заводе. Он начал карьеру с должности инженера отдела маркетинга, позже занимал должность начальника планово-экономического отдела, а в 2006 году стал директором предприятия.

В сентябре 2013 года Ляшенко стал первым заместителем председателя концерна «Белнефтехим». В июле 2014-го возглавил концерн. С 18 августа 2018 года занимал должность заместителя премьер-министра. С июня 2020 года возглавлял представительство «Гомельтранснефть Дружба» в Минске.

ОАО «Гродно Азот» входит в состав наиболее крупных химических предприятий страны, образующих основу ее нефтехимического комплекса.

В августе 2020 года тысячи работников предприятия подписались под заявлением о несогласии с результатами президентских выборов. Сотрудники «Гродно Азота» заявили, что большинство технологических цехов не может остановить работу из-за непрерывного производства, в противном случае может даже произойти техногенная катастрофа. Ремонтники завода пытались бастовать, однако протесты остановило руководство предприятия.

Около 30 сотрудников предприятия были уволены после того, как 26 октября присоединились к стачке. Белорусский независимый профсоюз (БНП) «Гродно Азот» подал в суд иск, чтобы восстановить некоторых уволенных на работе.