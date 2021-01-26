Лукашенко за год сменил третьего госсекретаря Совбеза

Александр Лукашенко назначил Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

С января 2020 года и до сегодняшнего назначения Вольфович занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны.

За прошедший календарный год госсекретари Совбеза неоднократно менялись. До 1 января 2020 года этот пост занимал Станислав Зась, который сейчас возглавляет секретариат Организации Договора о коллективной безопасности.

В январе 2020 года госсекретарем Совбеза стал бывший министр обороны Андрей Равков.

В сентябре его сменил экс-председатель КГБ Валерий Вакульчик. В конце октября Вакульчика переместили на должность помощника Александра Лукашенко по Брестской области.

Александр Вольфович родился 28 июня 1967 года в Казани (Татарстан, Россия) в семье военнослужащего. В 1988 году окончил Московское высшее военное командное училище, в 1998-м — командно-штабной факультет Военной академии.

С 1993 года служил начальником штаба — замкомандира учебного мотострелкового батальона 114-го учебного мотострелкового полка 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных сил Беларуси (Печи, Борисов), в 2002-м занял должность начальника штаба, а после командира 361-й базы охраны и обслуживания.

В 2005 году служил в главном оперативном управлении Генштаба ВС Беларуси.

В 2008 году окончил Военную академию Генштаба ВС России. После этого был командиром 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования (СЗОК), заместителем командующего войсками Западного оперативного командования (ЗОК), начштаба — первым заместителем командующего войсками, а после командующим войсками СЗОК.

В 2018 году был назначен на должность первого замначальника Генштаба ВС Беларуси, в январе 2020-го — начальника Генштаба и первого замминистра обороны.