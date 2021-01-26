Три армейские бригады приведены в высшую степень боевой готовности

Подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад (Слоним в Гродненской области и Заслоново в Витебской области соответственно), а также 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили распоряжения на приведение в высшую степень боевой готовности, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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«После подготовительных мероприятий подразделения совершают марши в назначенные районы. Там в течение нескольких суток им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из различных видов вооружения днем и ночью», — говорится в сообщении ведомства.

25 января пресс-служба Минобороны объявила о начале внезапной комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности в Вооруженных силах Беларуси. Основной целью комплекса запланированных мероприятий является «проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях».

«Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности, — отметили в ведомстве. — Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады».

«Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях — преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем», — подчеркнули в Минобороны.

Завершить проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.