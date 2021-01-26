Умерла звезда «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу»

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В возрасте 61 года ушла из жизни популярная актриса, звезда «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу» Ирина Токарчук.

Актерское образование она получила в 1983 году, окончив ГИТИС. Большую популярность приобрела благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры (в «Джентльмен-шоу»).

В последнее время она была актрисой Одесского русского драматического театра и Одесского Дома клоунов.

Снималась в кино. В ее фильмографии такие картины, как «Зеленый фургон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром», «Сонька Золотая Ручка», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и десятки других.
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Тэги: Украина актриса Персона: Ирина Токарчук Город: Одесса

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