Умерла звезда «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу»

В возрасте 61 года ушла из жизни популярная актриса, звезда «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу» Ирина Токарчук.

Актерское образование она получила в 1983 году, окончив ГИТИС. Большую популярность приобрела благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры (в «Джентльмен-шоу»).

В последнее время она была актрисой Одесского русского драматического театра и Одесского Дома клоунов.

Снималась в кино. В ее фильмографии такие картины, как «Зеленый фургон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром», «Сонька Золотая Ручка», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и десятки других.