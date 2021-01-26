Политзаключенного Яна Солоновича отпустили из ЦИП без объяснения причин
Бывшего студента БГУИР Яна Солоновича отпустили из центра изоляции правонарушителей, сообщает правозащитный центр «Весна» в своем телеграм-канале.
Отмечается, что Солонович поздно вечером 25 января вышел из ЦИП на Окрестина, в котором находился с ноября прошлого года. Его отпустили без объяснения причин.
«В течение ноября и декабря Яна судили 8 раз за участие в акциях протеста, всего он должен был отбыть 114 суток ареста и выйти на свободу 23 февраля», — пишет «Весна».
Также накануне стало известно, что парня отчислили с последнего курса БГУИР.
Ранее Ян Солонович был
С 1 сентября 2020 года и до конца года в ведущих вузах страны практически ежедневно проходили акции солидарности. Студенты и преподаватели собирались внутри зданий (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывали видеообращения, пели песни, аплодировали или стояли молча с бело-красно-белыми флагами и плакатами против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.
В соцсетях студенты до сих пор рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает, студентов арестовывают и штрафуют.
В декабре многие вузы перешли на дистанционное обучение в связи со второй волной коронавируса CОVID-19, и протестное движение в университетах затихло.