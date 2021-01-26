Политзаключенного Яна Солоновича отпустили из ЦИП без объяснения причин

Бывшего студента БГУИР Яна Солоновича отпустили из центра изоляции правонарушителей, сообщает правозащитный центр «Весна» в своем телеграм-канале.

Отмечается, что Солонович поздно вечером 25 января вышел из ЦИП на Окрестина, в котором находился с ноября прошлого года. Его отпустили без объяснения причин.

«В течение ноября и декабря Яна судили 8 раз за участие в акциях протеста, всего он должен был отбыть 114 суток ареста и выйти на свободу 23 февраля», — пишет «Весна».

Также накануне стало известно, что парня отчислили с последнего курса БГУИР.

Ранее Ян Солонович был признан политическим заключенным . Сейчас под стражей остается не менее 13 активистов студенческого движения, среди которых Егор Канецкий, Яна Оробейко, Артем Винокуров, Виктория Гранковская, Влад Мартинович, Мария Каленик, Татьяна Екельчик. Большинству из них предъявлено обвинение по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Все они признаны политзаключенными.

С 1 сентября 2020 года и до конца года в ведущих вузах страны практически ежедневно проходили акции солидарности. Студенты и преподаватели собирались внутри зданий (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывали видеообращения, пели песни, аплодировали или стояли молча с бело-красно-белыми флагами и плакатами против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В соцсетях студенты до сих пор рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает, студентов арестовывают и штрафуют.

В декабре многие вузы перешли на дистанционное обучение в связи со второй волной коронавируса CОVID-19, и протестное движение в университетах затихло.