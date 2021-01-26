Что будет с ценами на золото: эксперт сделал среднесрочный прогноз

Цена на золото на мировых рынках снижается. По данным электронных торгов на 10:45 по минскому времени, она падает на 0,27% и составляет 1.850,25 доллара.

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В прошлом году в начале августа она поднималась на исторический максимум — 2075 долларов за тройскую унцию — и с тех пор находится в нисходящем тренде. В рамках этого тренда есть колебания как вверх, так и вниз, напоминает в комментарии для myfin.by старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«В конце ноября 2020 года золото опускалось до отметки 1765 долларов за унцию. Январь нового года золото проводит в диапазоне от 1810 до 1960 долларов за унцию. Коррекция стоимости золота после достижения максимума в августе прошлого года связана с тем, что в третьем квартале 2020 года мировые центробанки впервые с 2010 года оказались нетто-продавцами золота, то есть продали золота больше чем купили. Эта чистая продажа центробанков в третьем квартале 2020 года составила 12,1 тонны золота. Самыми крупными продавцами были центробанки Турции и Узбекистана», — говорит эксперт.

По его мнению, это происходит в связи с тем, что многие правительства вынуждены оказывать помощь в связи с коронавирусом и нуждаются для этого в деньгах, поэтому переводят золото в деньги.

Еще одним признаком слабости золота экономист называет растущие фондовые рынки США. Сейчас основные американские индексы находятся на исторических максимумах. Это означает, что инвесторы активно покупают акции, а значит — у них достаточно высок аппетит к риску.

«Золото растет тогда, когда инвесторы бегут от риска и покупают золото. Потому что в глазах определенной части инвесторов золото — это малорисковый объект для покупок. Судя по тому, что эти тенденции сохраняются — во-первых, правительства продолжают нуждаться в кэше , во-вторых, акции продолжают расти — можно предположить дальнейшее снижение цен на золото в среднесрочной перспективе. С этой точки зрения можно ожидать пробития уровня, который золото уже тестировало в конце ноября прошлого года — это 1765 долларов за тройскую унцию», — подчеркнул Иосуб.