«Белавиа» сообщила об изменении из-за COVID-19 правил при перелете в Польшу
Правила въезда в Польшу изменятся 27 января, сообщает пресс-служба авиакомпании «Белавиа».
«Пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая следующих транзитом через Минск или Варшаву, рекомендуется пройти ПЦР или экспресс-тест на SARS-Cov-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления», — отмечает белорусский авиаперевозчик.
Пассажиры, предоставившие тест, освобождаются от самоизоляции по прибытию.
Экспресс-тест на антитела к коронавирусу выполняется в национальном аэропорту Минск перед вылетом.
Оплата возможна через банк, мобильный банкинг или платежный терминал. Стоимость исследования, реквизиты для оплаты и ее порядок можно узнать на сайте «Белавиа».