Белорусский премьер Головченко улетел в Москву на переговоры с Мишустиным

Глава белорусского правительства Роман Головченко 26 января встретится в Москве со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Переговоры пройдут в Доме правительства России в узком и расширенном формате, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

В общении с российскими коллегами примут участие: первый вице-премьер Николай Снопков, главы Минэнерго Виктор Каранкевич, Минфина Юрий Селиверстов, МАРТ Владимир Колтович, концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

«Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба правительства России отмечает, что главы правительств обсудят вопросы противодействия коронавирусной инфекции, также обменяются мнениями по актуальным направлениям российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Премьер-министры Беларуси и России общались по телефону несколько раз в декабре. Они также обсуждали «перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве» и тематику противодействия коронавирусной инфекции.

19 января на встрече с послом России Дмитрием Мезенцевым Головченко заявил, что Беларуси и России надо двигаться в сторону слияния своих потенциалов: «Но надо двигаться вперед. Нас жизнь подталкивает к тому, что мы должны объединять наши потенциалы — промышленный, интеллектуальный, научный, культурный, — в тот момент, когда мир, по моей оценке, идет по траектории раздела, идет на разрушение интеграции. Пандемия фактически подстегнула эти процессы. Нам нужно идти в сторону слияния наших потенциалов. Нужно создавать совместные торгово-промышленные цепочки, совместные бизнесы, уходить от крена регуляторного в сторону созидательную. Мы должны условно экономить деньги и интеллектуальные ресурсы друг друга, создавать товар, продукцию, разработки, которые бы при слиянии давали синергетический эффект».

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