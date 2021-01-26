В Сенат поданы документы на импичмент Дональда Трампа

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В верхнюю палату конгресса США переданы документы по обвинению 45-го президента Дональда Трампа (статья — подстрекательство своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января).

Фото pixabay.com

Как пишет «ГА», обвинение будут представлять девять конгрессменов-демократов. Ожидается, что 9 февраля Сенат начнет судебный процесс.

100 сенаторов должны выступить в качестве присяжных в разбирательстве, которое может привести к лишению Трампа права когда-либо снова занимать пост президента.

Десять республиканцев Палаты представителей поддержали демократов, проголосовав за импичмент Трампа 13 января. Демократам в Сенате потребуется поддержка 17 республиканцев, чтобы осудить бывшего президента США, что может быть проблемой, учитывая неизменную лояльность Трампу среди консервативной базы избирателей Республиканской партии.
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Тэги: США импичмент Персона: Дональд Трамп

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