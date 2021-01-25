Средняя зарплата в 2020 году в валютном эквиваленте — на том же уровне, что и восемь лет назад

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилась на 174,1 рубля, или на 13,4%, и составила 1.474,6 рубля.

Средняя зарплата за 2020 год составила 1.250,9 рубля (в 2019-м — 1.090,9). Таким образом, за год она выросла на 160 рублей, или на 14,7%, реальная (с учетом инфляции) — на 8,2%.

Реальная зарплата в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го увеличилась на 10,2%.

Наибольшая декабрьская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 2.151,2 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1.176. В Брестской области средняя зарплата составила 1.289 рублей, в Витебской — 1.213,7 рубля, Гомельской — 1.263,4 рубля, Гродненской — 1.274,7 рубля, Минской — 1.427,1 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в декабре она составила 6.270,3 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 627,3 рубля. Разрыв составил 9,9 раза.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники химической промышленности — 2.779,7 рубля; геологи и картографы — 2.634,8; финансисты и страховщики — 2.631,4; работники горнодобывающей промышленности — 2.576,9; инженеры-проектировщики — 2.449,7; работники воздушного транспорта — 2.448,2 (в том числе пассажирского транспорта — 2.310,4, грузового — 3.608,3); нефтепереработки — 2.415,4; ученые — 2.412,2; работники телекоммуникационной отрасли — 2.162,3; головных организаций — 2.147,7; оптовики — 1.961,2; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.943,3 рубля.

Низкая зарплата у работников библиотек, музеев, архивов — 793,3 рубля, социальных работников — 838,5 рубля, творческих работников — 842,7 рубля.

Средняя декабрьская зарплата работников транспортной отрасли составила 1.390,6 рубля, промышленности — 1.544,5 рубля, строительства — 1.546,6 рубля, розничной торговли — 1.157,5 рубля, здравоохранения — 1.446 рублей, образования — 990,6 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 977,6 рубля.

Эксперты отмечают, что в долларовом эквиваленте зарплаты могут упасть. «Средняя зарплата в стране в валютном эквиваленте сейчас находится примерно на том же уровне, что и восемь лет назад. При сохранении политического кризиса она будет снижаться к отметке 400 долларов в эквиваленте», — заявил ранее БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По мнению старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Льва Львовского, в современной ситуации предпосылок для роста зарплат не будет: «Недоверие к судебной системе подрывает возможности развития частного сектора, финансовое положение в госсекторе сложное, внешние условия для роста белорусской экономики также сейчас гораздо хуже, чем год назад, из-за влияния пандемии и реакции внешнего мира на политический кризис в Беларуси. Ожидать на этом фоне повышения благосостояния населения не приходится, скорее, вероятен обратный сценарий».