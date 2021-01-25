Британский депутат в ПАСЕ: мы ничего не сделали для людей в Беларуси, которые продолжают бороться за свои права

«Мы ничего не сделали для людей в Беларуси и до сих пор, насколько я понимаю, ничего не делаем», — заявил британский депутат Ян Лиддл-Грейнджер, выступая 25 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

«Наши соседи в Беларуси храбро продолжают бороться за свои права, основные права и против невидимой, а иногда и видимой жестокости полиции, — сказал депутат. — Беларусь может не являться государством-членом, но если у Совета Европы, старейшей и уважаемой правозащитной организации на планете, нет ответа на крики и мольбы о помощи со стороны европейской страны, то в чем действительно цель этой организации?»

Лиддл-Грейнджер также отметил, что в минувшую субботу в России прошли акции протеста, на которых были задержаны сотни человек.

«Безусловно, этой организации (Совету Европы. — БелаПАН.) нужно очень внимательно посмотреть на это, — сказал парламентарий. — Среди наших членов есть бывшие министры, даже бывшие премьер-министры, бывшие комиссары ЕС и даже бывшие комиссары по правам человека. Широкая общественность может смотреть на нас как на совесть Европы. Однако это не влияет на наши действия как собрания».

25 января на открытии зимней сессии в Страсбурге ПАСЕ решила не проводить срочные дебаты на тему: «Ухудшающаяся ситуация в Беларуси». По словам президента ассамблеи Рика Дамса, на заседании 22 января бюро ПАСЕ рекомендовало «отклонить просьбу об обсуждении в рамках процедуры срочных дебатов по вопросу об ухудшении ситуации в Беларуси».

Депутат от Польши Богдан Клих заявил, что он и еще ряд его коллег разочарованы такой рекомендацией. «Мы разочарованы тем, что это предложение было отвергнуто, — сказал Клих. — Мы стоим перед лицом драматической ситуации в Беларуси. Несколько человек убиты, подверглись пыткам, многие белорусы прошли через задержания и аресты. Я уверен, что Совет Европы и его Парламентская ассамблея должны уделить время этому вопросу, причем безотлагательно».

Тини Кокс (Нидерланды) высказался против проведения срочных дебатов. Свою позицию он пояснил так: «Я полностью согласен с тем, что сказал господин Клих: ситуация в Беларуси вызывает огромную обеспокоенность. Ассамблея уже приняла решение подготовить два доклада по ситуации в Беларуси. Работа эта идет. Я думаю, что таким образом мы можем лучше всего помочь белорусскому народу — разобраться в вопросе и потом принять четкую резолюцию, с тем чтобы защитить тех, кто выступает за демократию в Беларуси, а не проводить сейчас дискуссию в рамках процедуры срочных дебатов».