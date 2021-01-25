В Островце застрелился 18-летний солдат внутренних войск
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В Островце смертельно травмирован военнослужащий, проходящий службу по призыву,
По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск из войсковой части 7434.
Следственно-оперативная группа выбыла на место происшествия -- проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сослуживцы погибшего. Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали как военнослужащий выстрелил в себя из оружия.
Следственным управлением УСК по Гродненской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Войсковая часть 7434 охраняет объекты Белорусской АЭС.