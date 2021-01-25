Частный Университет имени Гилевича отказался от получения лицензии на обучение студентов из-за ситуации в стране

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Руководство частного Университета имени Нила Гилевича, учрежденного ОО «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ), из-за ситуации в стране остановило процесс подготовки и утверждения документов, необходимых для получения лицензии Министерства образования на обучение студентов.

 

Олег Трусов. Фото: БелаПАН.

 

Об этом сообщил БелаПАН исполняющий обязанности ректора вуза почетный председатель ТБМ Олег Трусов.

«После событий в августе 2020 года мы просто прекратили все эти дела, все отношения с Минобразования, потому что нет смысла этим заниматься, учитывая ситуацию в стране, — заявил он. — Будем ждать лучших времен. Пока не изменится ситуация в стране, официально продолжать [процесс получения лицензии] — пустое дело, так как понятно, что ничего мы не получим. Но мы надеемся на лучшее, может, к концу года все изменится, надеемся на положительные изменения».

«Но работа идет, университет работает — пишем учебники. Планируем за этот год написать три учебника по германистике, а также издать белорусскоязычный учебник по полонистике», — добавил Трусов.

Ситуация с университетом обсуждалась 24 января на заседании рады ТБМ, сообщила БелаПАН председатель объединения Елена Анисим. По ее словам, прежде всего обсуждался вопрос, связанный с руководством вуза.

«У нас сейчас исполняющий обязанности ректора Олег Трусов, но мы пришли к выводу, что Министерство образования, наверное, не будет его утверждать в качестве ректора, оно вообще всяческим образом тормозит процесс развертывания деятельности нашего университета, — сказала Анисим. — Мы обсуждали, что и как будем делать с должностью ректора. И на сегодняшний день члены рады просто подтвердили свое первоначальное решение, что лучше Олега Трусова на эту должность пока нет».

Председатель ТБМ отметила, что из-за пандемии COVID-19 университет пока не имеет возможности проводить подготовительные курсы, а также начать полноценное обучение, но «ведется научно-исследовательская деятельность, в частности готовится к изданию несколько книг».

«Кроме того, ректорат работает над тем, чтобы иметь определенные связи с зарубежными университетами, прежде всего в Польше, возможно, в Дании. Все же у нас университет — юридически зарегистрированная структура, легальная в Беларуси, поэтому, пока нет возможности вести деятельность на белорусской площадке, мы должны использовать любые возможные средства, чтобы начать обучение», — заявила Анисим.

В 2017 году Мингорисполком зарегистрировал Университет имени Нила Гилевича в качестве структурного подразделения ТБМ. Вскоре был зарегистрирован устав вуза, согласно которому обучение студентов в перспективе должно вестись по 56 специальностям.

Во время «Большого разговора с президентом» 1 марта 2019 года, в котором участвовал Олег Трусов, Александр Лукашенко положительно оценил создание университета. «То, что вы там — это надо поинтересоваться — университет создали сами, не надеясь ни на кого, — ну, это хорошо», — сказал Лукашенко. В то же время он предупредил: «Только чтобы это был, Олег, правильный университет. Ну мы же с тобой уже прожили немало времени. Чтобы русский язык уважали и изучали».
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Тэги: Университет имени Нила Гилевича получения лицензии на обучение ТБМ Персона: Олег Трусов Елена Анисим Город: Минск

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