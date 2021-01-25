Суд не удовлетворил жалобу защиты Максима Знака на продление срока его заключения под стражу

Суд Партизанского района Минска 25 января оставил без удовлетворения жалобу защиты юриста Максима Знака на продление срока его заключения под стражу, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский.

Максим Знак.

Таким образом, Знак остается в СИЗО как минимум до 9 марта. О продлении срока заключения стало известно несколько дней назад.

По словам Лаевского, с момента задержания Знака в сентябре 2020 года ни орган следствия, ни суды не представили никаких фактов, которые с точки зрения закона могли бы объяснить необходимость его заключения. «Не приведено таких фактов и при продлении меры пресечения, и сегодня на суде», — отметил адвокат.

Применение такой меры, считает Лаевский, расходится с требованиями Уголовно-процессуального кодекса и противоречит международным правовым актам, запрещающим произвольное заключение под стражу. «На этом основании мы говорим, что решение суда, который оставил без внимания такие нарушения, не может быть правомерным и также нарушает законодательство», — сказал защитник.

Он сообщил, что Знак на суде не присутствовал ни физически, ни через каналы видеосвязи — суд посчитал это необязательным.

Лаевский заявил, что защита будет обжаловать решение районного суда в Минском городском суде.

Максим Знак физически чувствует себя нормально, отметил адвокат, хотя нахождение долгое время под стражей практически без доступа к информации от органа расследования «переносится тяжело». «Формируется ощущение безысходности. То есть мы видим в УПК нормы, отталкиваясь от которых вроде бы заключение под стражей должно быть отменено, но этого не происходит. Но он находит в себе силы собраться, настроиться и бороться дальше», — сказал Лаевский.

Адвокат отметил, что для Знака важны письма, которые он, хоть и с заминками, но получает: «В них он чувствует поддержку. Видит, что много людей о нем помнят и пишут ему, это позволяет чувствовать себя более уверенно, не падать духом».

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 дней.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из ее адвокатов Илье Салею. Вскоре после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября Салея перевели под домашний арест. Колесниковой 6 ноября продлили срок заключения под стражей еще на два месяца — до 8 января, затем — до 8 марта.