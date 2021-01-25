Путин рассказал, чем займется после ухода с поста президента

Президент России Владимир Путин допустил, что после ухода с поста главы государства мог бы заняться виноделием. Об этом он рассказал во время встречи со студентами, трансляцию мероприятия ведет РБК .

Владимир Путин. Фото: скриншот видеострима с сайта kremlin.ru.

«Вот очень хороший вид деятельности, благородный. <...> Не как бизнесом, как видом деятельности я когда-нибудь этим бы позанимался», — сказал президент.

«У меня советник есть — Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо», крупной нашей компании с хорошим бэкграундом. <...> Он у меня сейчас советник. Когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист — хотя бы в области права», — рассказал Путин.

По словам президента, бизнес его «никогда не интересовал», поскольку это «совсем не его». В то же время Путин отметил, что считает предпринимательскую деятельность благородным занятием с социальной стороны: благодаря бизнесу в том числе создаются рабочие места и развивается экономика.