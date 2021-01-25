В квартире учредительницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой провели опись имущества

В квартире учредительницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой 25 января были проведены следственные действия по наложению ареста на имущество, сообщила БелаПАН ее дочь Александра Слуцкая.

«Меня вызвали в квартиру матери и выдали постановление еще от 28 декабря 2020 года о наложении ареста на ее имущество. Однако в ходе осмотра ценных предметов и вещей в квартире не обнаружено. Ничего не арестовали, и на ответственное хранение ничего не передавалось, написано в протоколе описи арестованного имущества», — отметила Александра.

По ее словам, сегодня адвокат посетил Юлию Слуцкую в СИЗО. Слуцкая сообщила защитнику, что в ее камеру перевели гражданку Швейцарии Наталью Херше, которая отбывает наказание по приговору суда, признавшего ее виновной в применении насилия к сотруднику милиции.

«Она (Херше. — БелаПАН.) голодает сейчас, поэтому всем в камере приходится несладко: по нескольку раз в день проводят шмоны, выгоняют всех в карцер, все обыскивают, вытряхивают, переворачивают», — рассказала Александра.

На днях она получила сразу несколько писем от матери. В них Юлия Слуцкая рассказывает, как отметила в камере Новый год, описывает ежедневный быт в СИЗО. В камере она занимается физическими упражнениями, читает, занимается английским и пишет письма. Слуцкая отмечает, что сама писем не получает — от дочери пришла только одна телеграмма.

«С утра до вечера здесь включен телевизор. В основном БТ. На своей шкуре почувствовала то, что и так хорошо знала: не имея информации из других источников, совершенно невозможно представить себе, что же происходит на самом деле. И даже твердо зная, что что-то происходит — кажется, что это не так. Кажется, что вокруг тишь да благодать, и только нас изолировали, как вредных для этой благодати субъектов», — приводит Александра слова матери на своей странице в «Фейсбуке».

22 декабря 2020 года в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников прошли обыски и осмотры. После этого было задержано шесть человек: Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой), а также Ксения Луцкина — бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, причастность к которому имела Академия «Пресс-клуба».

Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии. 31 декабря Слуцкой, Ольшевскому, Слуцкому и Луцкиной были предъявлены обвинения, Якупова депортировали в Россию без предъявления обвинения. В начале января родственники арестованных перечислили на счет Следственного комитета почти 110 тыс. рублей как обеспечение возмещения возможного ущерба.

Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.