В Беларуси за сутки зарегистрировано 1024 случая COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1024 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 618 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Фото pixabay.com

Согласно официальной статистике, за сутки выявленное количество новых случаев COVID-19 значительно снизилось — 24 января их было 1752. Стоит отметить, что за минувшие сутки выполнено почти в два раза меньше, по сравнению с предыдущими, тестов на коронавирус — 9694 (всего — 4 375 265).

Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 238 635, умерли 1658 пациентов с коронавирусом. Выздоровел 224 171 человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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