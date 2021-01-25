Во вторник Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

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Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются во вторник, 26 января.

Как сообщается, ночью по западу страны, утром и днем в большинстве районов ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель.

Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы по югу местами до 21-23 м/с.

Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Тэги: погода

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