Во вторник Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются во вторник, 26 января.
Как сообщается, ночью по западу страны, утром и днем в большинстве районов ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель.
Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы по югу местами до 21-23 м/с.
Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.