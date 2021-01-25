Отели и рестораны в Беларуси зависли на пороге жизни и смерти

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Белорусские бизнесы в сфере HoReCa (Hotel — Restaurant — Cafe/Catering) находятся на грани выживания.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как пишут banki24.by, в новогодние праздники отрасль получила второй удар (первый нанес коронакризис весной и летом). В то время, как казенные предприятия получили финансовые вливания на миллиарды рублей, частникам власти предложили выплывать самостоятельно.

В целом за 2020-й после февраля не было ни одного месяца, когда товарооборот общепита вышел бы на уровень 2019-го. За 12 месяцев продажи общепитовских компаний сократились на 20%, хотя в 2019-м был рост на 9,3%. По сути, отрасль откатилась сразу на несколько лет назад.

Убытки убыточной части организаций достигли 415,5 млн рублей, прибыль прибыльной части — 15,5 млн рублей.
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Тэги: HoReCa убытки рестораны отели

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