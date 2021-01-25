Военный эксперт: Беларусь очень нужна России

/ Политика
Просмотров: 235

В наступившем году Москва и Минск запланировали рекордное количество совместных военных учений.

Фото RT

Как пишут «Известия», в большинстве своем они пройдут в августе-сентябре. Ожидается, что совместные навыки продемонстрируют саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения.

Но главным военным мероприятием станут маневры «Запад-2021», которые, как обещают военные двух стран, будут «одними из самых массовых за последнее время».

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, «на западном направлении, если не учитывать Белоруссию, у нас [России] очень небольшая стратегическая глубина».

В комментарии изданию он напомнил, что от границы Смоленской области до Москвы можно за несколько часов на авто доехать.

«Кроме того, Белоруссия для нас чрезвычайно важна и с точки зрения связанности с Калининградским эксклавом, хотя она и не граничит с ним. Поэтому очень важно иметь единую систему ПВО и единую систему планирования обороны от возможной агрессии. При этом необходимо не только согласовать планы, но и отработать совместные действия командиров, штабов, войск», — резюмировал эксперт.

Он также напомнил, что каждый раз подобные белорусско-российские маневры привлекают большое внимание стран Европы и НАТО. Во время их проведения резко активизируются действия разведывательной авиации и кораблей иностранных государств у границ Беларуси и РФ.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия российско-белорусские военные учения

Другие материалы на эту тему:

Протесты в России. Путин чешет затылок, Лукашенко потирает руки

Протесты в России. Путин чешет затылок, Лукашенко потирает руки

Убедил ли Лукашенко Путина, что «мятеж» в Беларуси успешно подавлен?

Убедил ли Лукашенко Путина, что «мятеж» в Беларуси успешно подавлен?

Ермакова, НАТО и триумф дубинки. Лукашенко тактически переигрывает Кремль

Ермакова, НАТО и триумф дубинки. Лукашенко тактически переигрывает Кремль

«Сегодня власть Беларуси ведет себя как типичная колониальная администрация»

«Сегодня власть Беларуси ведет себя как типичная колониальная администрация»