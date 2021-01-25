Еще пять человек погибли в огне

/ Происшествия
Просмотров: 73

В Беларуси продолжают фиксироваться случаи гибели людей на пожарах.

Фото носит иллюстративный характер

По информации МЧС, 24 января огонь унес жизни еще пяти человек (с начала года уже 80 смертей).  

Так, беда постучалась в дома в деревне Нагорная Барановичского района (погиб 50-летний мужчина), деревне Кашаны Кричевского района (49-летний мужчина), в агрогородке Мотоль Ивановского района (50-летний мужчина), деревне Каминщина Глубокского района (60-летний мужчина), в агрогородке Борковичи Верхнедвинского района (56-летний мужчина).

Напомним, вчера сообщалось, что на пожаре в Борисове погибли сразу четыре человека
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар гибель на пожаре

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»