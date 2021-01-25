Ожидаются сильные осадки

Сегодня на территории Беларуси сохранится преобладание облачной погоды, сообщили в Белгидромете.

В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами в западных районах сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Погода в трегионах: