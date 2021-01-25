Ожидаются сильные осадки

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Сегодня на территории Беларуси сохранится преобладание облачной погоды, сообщили в Белгидромете.

В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами в западных районах сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Погода в трегионах:

  • Брест 0..+1°C (вероятность осадков 80-90 %, временами сильные, cлабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывы до 14 м/с);
  • Витебск +2..+4°C (вероятность осадков 5-10 %, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +4..+6°C (вероятность осадков 60-70 %, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно 0..+1°C (вероятность осадков 70-80 %, временами сильные, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +2..+4°C (вероятность осадков 60-70 %, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%, местами туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с).
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Тэги: погода

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