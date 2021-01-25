Звезда белорусского баскетбола, бронзовый призер ЧЕ среди женских команд, капитан национальной сборной и активистка SOS_by Екатерина Снытина высказала поддержку белорусскому народу.

«НАРОД — я горжусь каждым из нас! «Мы боремся за свободу» это не просто слова! Особенно после новостей о строительстве концлагерей для «лишних людей», для людей, которые очнулись и хотят изменить сложившуюся ситуацию в стране для себя, для своих детей и для старшего поколения!» — написала спортсменка на своей странице в соцсети.

Екатерина подчеркнула, что гордится «людьми, которые каждый день преодолевают свои страхи и шаг за шагом идут вперед, ВМЕСТЕ, упорно! Так победим!»