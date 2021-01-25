«Особенно после новостей о строительстве концлагерей для "лишних людей"…»

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Звезда белорусского баскетбола, бронзовый призер ЧЕ среди женских  команд, капитан национальной сборной и активистка SOS_by Екатерина Снытина высказала поддержку белорусскому народу.

«НАРОД — я горжусь каждым из нас! «Мы боремся за свободу» это не просто слова! Особенно после новостей о строительстве концлагерей для «лишних людей», для людей, которые очнулись и хотят изменить сложившуюся ситуацию в стране для себя, для своих детей и для старшего поколения!» — написала спортсменка на своей странице в соцсети.  

Екатерина подчеркнула, что гордится «людьми, которые каждый день преодолевают свои страхи и шаг за шагом идут вперед, ВМЕСТЕ, упорно! Так победим!»

Ранее сообщалось, что только на акциях протеста в минувшиме субботу и воскресенье в Беларуси было задержано более 160 человек.
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Тэги: Свободное объединение спортсменов Беларуси Персона: Екатерина Снытина

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