Чиновники рассказали, сколько будет стоить жилье в 2021 году

/ Экономика
Просмотров: 1

Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021 году не превысит 1.152 рублей, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

«Тем самым мы выполним показатель по соотношению стоимости одного метра квадратного, возведенного с господдержкой, и среднемесячной заработной платой, он не превысит единицу», — сказал Пархамович в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, цену на коммерческое жилье будут формировать спрос и стоимость основных строительных материалов.

Министр напомнил о планах строительства в 2021 году 4 млн кв. м жилья, увеличении количества домов, где электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

«Если в 2018 году мы вводили в строй чуть менее 6 тыс. кв. м электрифицированного жилья, то уже в 2020-м — более 100 тыс. кв. м. На 2021 год запланировано строительство примерно 170 тыс. кв. м такого жилья. Тем самым мы приблизимся к показателю 5% от общего ввода по стране», — сказал Пархимович.

Кроме того, отметил он, будет возведено 95 тыс. кв. м арендного жилья за счет бюджетных средств. По мнению чиновника, этого недостаточно, так как спрос превышает предложение.

В декабре Пархимович заявил, что по итогам 2020 года цена квадратного метра жилья не превысит 1.082 рублей за 1 кв. м.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: строительство жилья жилищное строительство Персона: Руслан Пархамович

Другие материалы на эту тему:

«У нас бизнесмены, которые строят жилье, все стали долларовыми миллионерами»

«У нас бизнесмены, которые строят жилье, все стали долларовыми миллионерами»

Столичный рынок квартир. Жилья строят меньше, зато цены стабильны

Столичный рынок квартир. Жилья строят меньше, зато цены стабильны

«С надеждой на помощь». Жители Копища обратились к Лукашенко

«С надеждой на помощь». Жители Копища обратились к Лукашенко

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся