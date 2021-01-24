Начало следующей недели будет облачным и с мокрым снегом

/ Общество
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В понедельник, 25 января, в Беларуси будет преобладать облачная погода.

 

Фото: yandex.fr.

 

Ночью кратковременные осадки -- в основном дождь (вероятность осадков 60-70%). Местами ожидается туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем 25 января местами в западных районах страны ожидается сильный снег, мокрый снег.

Во второй половине дня временами выпадут осадки -- дождь, мокрый снег (вероятность 80-90%). В Минске и корестностях на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
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Тэги: прогноз погоды Город: Минск

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