Начало следующей недели будет облачным и с мокрым снегом

В понедельник, 25 января, в Беларуси будет преобладать облачная погода.

Фото: yandex.fr.

Ночью кратковременные осадки -- в основном дождь (вероятность осадков 60-70%). Местами ожидается туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем 25 января местами в западных районах страны ожидается сильный снег, мокрый снег.

Во второй половине дня временами выпадут осадки -- дождь, мокрый снег (вероятность 80-90%). В Минске и корестностях на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.