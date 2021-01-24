COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.752 случая, умерли 10 человек

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.752 случая COVID-19, скончались десять человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 2.641 пациент, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

 

 

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 незначительно увеличилось — 23 января их было 1.748. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 237.611, умерли 1.649 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 223.553 человека.

За минувшие сутки выполнено 17.182 теста на коронавирус (всего — 4.365.571).

22 января начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Александр Пацеев сообщил, что число пациентов с коронавирусными пневмониями постепенно снижается.

«Мы внимательно отслеживаем заболеваемость коронавирусной инфекцией, в целом она постепенно снижается. И сейчас наблюдаем ситуацию, когда коечный фонд понемногу высвобождается. Это характерно не только для Минска, но для всех регионов», — цитирует Пацеева пресс-служба Минздрава.

В Минске, например, 25 января начинают работу в обычном режиме городская гинекологическая больница, 2-й родильный дом, а также 11-я городская больница. Планируется, что в 11-й больнице будут открыты места для прохождения реабилитации (185 коек). 1 февраля, как ожидается, начнут обычную работу профильные отделения 1-й городской больницы, а также Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.

Постепенно начинает высвобождаться коечный фонд и в других регионах. В частности, в Могилевской области 24 января начала работать в обычном режиме областная клиническая больница.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус Персона: Александр Пацеев Город: Минск

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