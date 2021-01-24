Тадеуш Кондрусевич: я ухожу как руководящий епископ, но как епископ остаюсь

Архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский, покидает руководящую должность, но остается выполнять свои священнические обязанности.

Архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский. Фото: tut.by.

Об этом католический иерарх сообщил 24 января в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии во время совместной мессы с назначенным на должность апостольского администратора Минско-Могилевской архидиоцезии епископом Казимиром Великосельцем, передает БелаПАН .

Архиепископ Кондрусевич напомнил, что 3 января ему исполнилось 75 лет и папа Франциск принял его прошение освободить от обязанностей управления диоцезией. Он поблагодарил Бога, членов Конференции католических епископов Беларуси, своих вспомогательных епископов, священников, монашествующих, а также верующих — «за совместное служение, молитву, за совместную ответственность за духовное состояние нашего Отечества». «Хочу поблагодарить вас, дорогие братья и сестры, за солидарность со мной, когда я переживал сложное время в течение четырех месяцев, когда был в изгнании, — сказал он. — Я прошу прощения у всех вас. Может кого-то обидел. Хочу заверить, что все, что делал, делал во славу Бога для церкви и спасения людей».

«Я ухожу как руководящий епископ, но как епископ остаюсь, — подчеркнул архиепископ Кондрусевич. — Поэтому буду дальше работать в Конференции епископов. Буду также среди вас, буду совершать различные богослужения, принимать участие в других мероприятиях. Для этого прошу и дальше вашей молитвы, чтобы я дальше мог достойно исполнять свои обязанности епископа».

По словам архиепископа на пенсии, «костел не может оставаться без епископа», а смена епископов является «нормальным делом», так как «епископы меняются, а костел остается». «Святой отец Франциск 3 января назначил Его Экселенцию ксендза-епископа Казимира Великосельца, епископа Пинской диоцезии, временно исполнять функции апостольского администратора Минско-Могилевской архидиоцезии с правами ординарного епископа. Исполнять до той поры, пока не будет назначен новый Минско-Могилевский митрополит», — напомнил Кондрусевич.

Епископ Великоселец отметил, что назначение его апостольским администратором архидиоцезии — «воля Господа Бога». «Пройдя всю Беларусь — от Бреста до Гомеля, Минск — [сейчас] я буду с вашей помощью и вашей молитвой исполнять эту Божью волю. Эту святую мессу я посвящаю архиепископу Кондрусевичу, чтобы Бог и дальше благословил, чтобы Матерь Божья Остробрамская также оставалась с ним в его дальнейшей жизни и делах», — подчеркнул временный руководитель Минско-Могилевской архидиоцезии, начиная свою первую в этом статусе мессу в главном костеле столицы.

Казимир Великоселец родился 5 мая 1945 года в Пружанском районе Брестской области. В 1984 году окончил Рижскую духовную семинарию, с 1999 года — вспомогательный епископ Пинской диоцезии. В мае 2020 года, несмотря на достижение 75-летнего возраста, папа Франциск разрешил ему дальнейшее служение не менее чем на два года.

Архиепископ Кондрусевич почти четыре месяца в 2020 году провел в изгнании. Иерарха, который после президентских выборов активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало его паспорт недействительным. Александр Лукашенко несколько раз обвинил Тадеуша Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Разрешать ситуацию с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, в декабре — апостольский нунций в Великобритании, экс-нунций в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти.

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей сообщил узкому кругу СМИ, что Гуджеротти передал Лукашенко письмо папы Франциска, в котором «излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича». «Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов», — сказал глава МИД.

В тот же день апостольская нунциатура в Беларуси сообщила, что получила из «компетентных государственных органов» информацию о том, что архиепископ Кондрусевич «не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь».

Кондрусевич смог вернуться в Беларусь накануне католического Рождества — 24 декабря. На следующий день Лукашенко во время посещения детской инфекционной больницы в Минске заявил, что католический иерарх «никакой опасности не представляет».