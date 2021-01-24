Фотофакт. Под Пинском наблюдался удивительный атмосферный феномен — световые столбы

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В Пинском районе наблюдалось довольно редкое атмосферное явление, которое называют «световые столбы».

 

 

 

Появление вертикальных колонн света в небе можно увидеть в зимнее время. Как правило, они образуются после заката или перед восходом, когда Солнце находится на линии горизонта. Для появления этого удивительного атмосферного феномена необходимы высокая влажность воздуха и холодная погода.

Редкое атмосферное явление запечатлел житель Пинска Максим Федоришин.

 

Фото: Максим Федоришин / pinsk.eu.

 
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Тэги: световые столбы атмосферный феномен Персона: Игорь Лосик Город: Пинск