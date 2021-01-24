Что случилось с валютой
Рабочая неделя (18-22 января) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
По итогам пятидневки упал:
- российский рубль — на 0,0374 пункта (с 3,4635 до 3,4261 белорусского рубля за 100 российских).
Четыре другие валюты набрали вес:
- евро — 0,0173 пункта (с 3,0813 до 3,0986 белорусского рубля);
- доллар — 0,0047 пункта (с 2,5428 до 2,5475 белорусского рубля);
- злотый — 0,0695 пункта (с 6,7679 до 6,8374 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна — 0,0195 пункта (с 9,0339 до 9,0534 белорусского рубля за 100 гривен).
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год —
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