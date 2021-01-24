В Беларуси обновлены рекорды тепла: в Марьиной Горке переписан температурный максимум 1899 года

Через четыре дня после рекордов холода в Беларуси обновлено 11 рекордов тепла, при этом установлен новый температурный максимум для 23 января за весь период инструментальных метеонаблюдений.

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Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

Теплее всего было в Житковичах и Лельчицах Гомельской области — 10,4 градуса выше нуля. Прежний рекорд дня составлял 8,9 градуса (23 января 1993 года в Высоком Брестской области). В Житковичах пал рекорд 1959 года (7,9), в Лельчицах — 1993-го (7,6).

Обновились экстремумы в Бресте — 9,4 (8,7 в 1959 году), Ганцевичах (Брестская область) — 8,3 (7,6 в 1993-м), Пинске (Брестская) — 8,2 (8 в 1993-м), Слуцке (Минская) — 7,1 (5,7 в 1993-м), Березино — 6,3 (5,8 в 1993-м), Новогрудке (Гродненская) — 6 (5,6 в 1993-м), Воложине (Минская) — 5,3 (5,1 в 1993-м).

В Марьиной Горке на юго-востоке Минской области превышен температурный максимум дня, установленный 23 января 1899 года — 7,8 градуса тепла против 6,5.

Самый молодой переписанный рекорд — в Мстиславле (Могилевская область), где наблюдения ведутся менее полутора десятков лет (3,6 градуса против 0,7 в 2009 году).

В Октябрьском (Гомельская область) повторен максимум 28-летней давности (6,8 градуса).

Выше прогноза Белгидромета оказалась температура как в Минске (6,1 против 1—3), так и во всех областных центрах, за исключением Гомеля. В столице локальный рекорд устоял (6,6 градуса в 1993 году).

Как сообщал БелаПАН, 16—19 января на метеостанциях было обновлено 27 ночных минимумов.

В ближайшие дни оттепель сохранится.